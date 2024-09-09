İPA Başkanı Buğra Gökce, her 3 öğrenciden birinin okula aç gittiğini açıkladı
Bugün tüm dersliklerde zil çaldı, yaklaşık 20 milyon öğrenci ilk dersine girdi. İPA Başkanı Buğra Gökce, her 3 öğrenciden birinin okula aç gittiğini açıkladı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Gökce, "Her 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni eğitim-öğretim döneminde ilk ve orta okul öğrencilerine 2 milyon okul beslenme paketi dağıtacağını belirten Gökce, "Bu konu yalnızca yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli. Bu talebin karşılanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gökce'nin ifadeleri şu şekilde:
"Her 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyor
Türkiye'de her 3 öğrenciden 1'i okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmıyor.
Çocuklarımızın yüzde 60'ı haftada en az 1 gün kahvaltı yapmıyor.
Öğrencilerin yüzde 19,2'si parasızlık nedeniyle haftada en az 1 gün aç kalıyor.
Çocukların yüzde 2'si okuldan sonra hiç akşam yemeği yiyemiyor, yüzde 1,9'u ise yine ekonomik sebeplerle her gün aç kalıyor.
Bu nedenle 2024 - 2025 eğitim - öğretim döneminde İBB ilk ve orta okul öğrencilerine 2 milyon okul beslenme paketi dağıtacak.
Bu konu yalnızca yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli. Okullarda 1 öğün ücretsiz sağlıklı yemek sunulması gerekiyor. #1ÖğünÜcretsizSağlıklıYemek bir ihtiyaç ve zorunluluk. Bu talebin karşılanmasını bekliyoruz."
?? Her 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyor— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) September 9, 2024
?? Türkiye'de her 3 öğrenciden 1'i okula gitmeden önce hiç kahvaltı yapmıyor.
?? Çocuklarımızın yüzde 60'ı haftada en az 1 gün kahvaltı yapmıyor.
?? Öğrencilerin yüzde 19,2'si parasızlık nedeniyle haftada en az 1 gün aç kalıyor.
??… pic.twitter.com/NXZ6wSklnp
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