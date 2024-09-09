Yeni eğitim-öğretim yılı başladı: Bakan Tekin'den 'ücretsiz yemek uygulaması' açıklaması

Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:01

Güncelleme: 09.09.2024 - 11:02

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ücretsiz yemek uygulamasına devam edeceklerini açıkladı.

Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşma yapan Tekin, "Yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz heyecanla okullarına geldi. Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum" dedi.

Tekin şunları söyledi:

* Yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz heyecanla okullarına geldi. Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Aynı şekilde onları bize emanet eden velilerimize, ebeveynlerimize de başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum. Ve tabii ki ailelerinden çocuklarını, evlatlarını, gençlerini emanet alan öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza da Allah'tan kolaylık temenni ediyorum. İnşallah hep beraber güzel, başarılı ve hayırlı bir eğitim öğretim yılını tamamlamış oluruz.

'NARİN' AÇIKLAMASI

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında da konuşan Tekin, "Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben, en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tür hazin olayların bir kez daha olmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

EĞİTİM YILI MESAJI

* Biraz önce de söyledim yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var. Türkiye genelinde baktığımızda 750 bininin üzerinde dersliğimiz var ve 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmen arkadaşımızla eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Kocaman bir aileyiz öyle düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, çocuklarımızın yakınları hepsini düşündüğümüzde aslında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hep beraber eğitim öğretim süreçlerini yakından takip eden bir kocaman bir aile olarak bu heyecanı hep beraber yaşıyoruz.

* Tekrar çocuklarımızın, gençlerimize, öğretmenlerimize, ebeveynlerimize, milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum.

* Bugün ayrıca dün dört jandarmamızın şehadetiyle ilgili haberi aldık. Ben Milli Savunma Bakanlığımıza, Genelkurmay Başkanlığımıza, Türk milletine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu vesileyle bize bu ülkeyi vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımızı, bütün şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Aynı şekilde halen hayatta olan gazilerimize bir kez daha şükran ve millet minnetlerimizi sunuyorum.

* Allah onlardan da razı olsun. Biz bugün eğitim öğretim yılına bu ülkeyi bize vatan kılan şehitlerimizi, ecdadımızı anmak ve onları hayırla yad etmek için bir ilk ders etkinliği ile başladık. Bu ilk ders etkinliğinin ikinci faslı şurası; biz evet ülkesine, milletine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir milletiz ama aynı zamanda bizim milletimizin başka bir vasfı daha var. O da dünyanın her tarafında adaletin, hakkın ve hukukun temini için mücadele etmek.

* Bugün de biliyorsunuz yaklaşık 1 yıl olacak, 1 yıldır İsrail'de Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik bir zulüm var. Bırakın temel hak ve hürriyetlerini en temel hürriyetlerini, temel hak ve hürriyetlerin varlık gerekçesi olan yaşam hakları elinden alınan 40 binin üzerinde ki bunların 3'te 1'ine yakını öğrenci, yaşamlarını yitirdiler, ülkelerini savunurken şehit oldular.

"ÇANAKKALE, VATAN VE BAĞIMSIZLIK"

* Biz bu anlamda hem kendi bağımsızlık mücadelemizi ve vatan savunmamızı çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha vermek hem de dünyanın neresinde olursa olsun, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek, bir nesil yetiştirebilecek, bir farkındalık oluşturmak için bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık. Biraz önce de sınıflarımızda bu söylediğim çerçevede hazırlayıp okullarımızda paylaştığımız videoyu izledik. Bu vesileyle ben tekrar bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"NARİN'İ SEVEN HERKESE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

* Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben, en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tür hazin olayların bir kez daha olmamasını temenni ediyorum.

* Tekrar eğitim öğretim yılımızın öğrencilerimiz, gençlerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, velilerimiz ve bütün milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle ve başarıyla bu eğitim öğretim yılını da temenni ediyorum. Bu, bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımıza bir kolaylıklar diliyorum.