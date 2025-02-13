İPA Başkanı Buğra Gökce'den çarpıcı paylaşım: Maaşlar kira ve temel giderleri karşılamıyor!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:06

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:06

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabında beyaz yakalı çalışanların maaşlarının hızla eridiğini gösteren verileri paylaştı. Gökce'nin açıklamalarına göre, kamuda çalışan birçok meslek grubunun maaşı, yaşam maliyetlerine kıyasla ciddi şekilde geriledi. 2020 yılında İstanbul’daki ortalama yaşam maliyetinin 1,6 katı olan kaymakam maaşları, 2024’te 1,2 katına düştü. Benzer şekilde, uzman doktor maaşları yaşam maliyetinin altına inerken, mühendis maaşları da büyük oranda değer kaybetti. En büyük düşüş ise genel müdür maaşlarında yaşandı.

MAAŞLAR KİRA GİDERLERİ KARŞISINDA ERİDİ

Özel sektöre de temel teşkil eden kamu maaşlarındaki düşüş, kira giderleri açısından da kendini gösterdi. 2020 yılında uzman doktor maaşıyla yaklaşık dört kira ödenebilirken, bugün aynı maaş yalnızca iki buçuk kira etmeye yetiyor. Mühendis, avukat ve araştırma görevlisi gibi meslek gruplarında da benzer bir tablo görülüyor. Gökce, bu durumun temel sebebinin 2020-2024 yılları arasında uygulanan ekonomik politikalar olduğunu belirterek, artan enflasyonun, özellikle orta ve düşük gelir gruplarını zor durumda bıraktığını vurguladı.

REFAH SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Gökce'nin değerlendirmesine göre, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sadece mavi yakalı değil, beyaz yakalı çalışanlar da ciddi bir alım gücü kaybı yaşıyor. Yükselen kira ve yaşam maliyetleri karşısında maaşların yetersiz kalması, çalışanların refah seviyesini olumsuz etkiliyor.