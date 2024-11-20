İPA Başkanı'ndan çarpıcı paylaşım: Beyaz yakalı maaşları yaşam maliyetinin altında!
İPA Başkanı Buğra Gökce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda beyaz yakalı çalışanların maaşlarının yaşam maliyetlerine göre önemli bir düşüş yaşadığını açıkladı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuda ve özel sektördeki beyaz yakalı çalışanların maaşlarının artan yaşam maliyetleri karşısında eridiğini belirtti.
Gökce'nin paylaşımı şu şekilde:
2020 yılı Ekim ayında Kaymakam maaşları İPA yaşam maliyetinin 1,6 katıyken 2024 yılında 1,2 katına düştü. Uzman doktor maaşı yaşam maliyetinin 1,1 katıyken, 0,9 katına, yaşam maliyetine denk olan mühendis maaşı 0,8’e indi. Yaşam maliyeti bakımından en büyük düşüşü genel müdürler yaşadı. Genel müdür maaşları 2020 yılı Ekim ayında yaşam maliyetinin 1,8 katıyken, bu yıl 1,3’e düştü.
Özel sektöre temel olan kamuda verilen maaşlar İstanbul’da ortalama kira gideri karşısında da azaldı. Örneğin bir uzman doktor maaşıyla 2020 Ekim ayında 3,94 kira ödeyebilirken bugün maaşı ancak 2,6 kiraya yetiyor. Mühendis maaşları 3,39 ortalama kira bedelinden 2,37 kira bedeline düşerken, avukat ve araştırma görevlisi maaşları 3,2 seviyesinden 2,2 seviyesine geriledi.
2020 - 2024 yılları arasında uygulanan politikalar nedeniyle Türk Lirası değer kaybetti, artan enflasyon özellikle düşük ve orta gelirlileri, çalışanları ve emeklileri yoksullaştırdı. Bugün mavi yakalılar gibi beyaz yakalı çalışanlar da yaşam koşulları bakımından geriye gidiş yaşıyor.
Kamuda ve özel sektörde “beyaz yakalı” çalışanların maaşları ortalama kira ve yaşam masrafları karşısında eridi.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) November 20, 2024
2020 yılı Ekim ayında Kaymakam maaşları İPA yaşam maliyetinin 1,6 katıyken 2024 yılında 1,2 katına düştü. Uzman doktor maaşı yaşam maliyetinin 1,1 katıyken, 0,9… pic.twitter.com/QPH1LuAQFZ
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