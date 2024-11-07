İPA’dan ‘barınma’ raporu: KYK öğrencilerin yalnızca yüzde 30'una hizmet verebiliyor!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:09

Güncelleme: 07.11.2024 - 00:09

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) ‘Barınma Krizini Üniversite Öğrencileri Üzerinden Okumak: Yükseköğretim Politika ve Uygulamalarının İstanbul’daki İzleri’ raporunu yayımladı.

İPA, sosyal medyadan rapora ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye ve İstanbul'da barınma sorunu kronikleşirken üniversite öğrencileri bu krizi en çok hisseden kesimlerden.

İPA'nın konuyu mercek altına alan raporu öğrencilerin karşı karşıya olduğu barınma maliyetleri, yurt kapasitesi yetersizlikleri, ekonomik açmazlar ve devlet politikalarının etkilerini analiz ediyor.

KYK yurtları İstanbul'a dışardan gelen öğrencilerin yalnızca yüzde 30'una hizmet verebiliyor. Buna karşın kamu yurtları ciddi fiziki koşul yetersizlikleri ile anılıyor.

Yurt sıkıntısı öğrencileri minimum maliyetli evlere, özel yurtlara ve kimi vakıf yurtlarına yöneltiyor. Kamu yurdu bulamayan öğrenciler arasında okul dondurma eğilimi yaygınlaşıyor.

Barınma krizinin yarattığı fiziki, sosyal ve psikolojik sorunlar yükseköğretim gündeminin üst sıralarında; önemli ayrıntılar ve notlar İPA'nın yeni raporunda."

?? İPA’nın yeni raporu ''Barınma Krizini Üniversite Öğrencileri Üzerinden Okumak: Yükseköğretim Politika ve Uygulamalarının İstanbul’daki İzleri'' yayında! ??



???????Türkiye ve İstanbul'da barınma sorunu kronikleşirken üniversite öğrencileri bu krizi en çok hisseden kesimlerden.… pic.twitter.com/5ArQQmC3uv — İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) November 6, 2024

BUĞRA GÖKCE’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce de konuyla ilgili paylaşım yaptı. Gökce, şunları kaydetti:

“2023-2024 eğitim döneminde İstanbul’da yer alan devlet ve vakıf üniversiteleri ile vakıf meslek yüksekokullarının, lisans ve ön lisans programlarının örgün öğretim ve ikinci örgün öğretiminde eğitim görmekte olan öğrenci sayısı yaklaşık 800 bindir.

Mevcut KYK yurtları, İstanbul dışından gelen öğrencilerin yaklaşık %30’unu karşılayacak seviyededir.

KYK yurtlarında kalamayan öğrenciler için özel yurtlar veya ev kiralamak maliyet açısından büyük bir yük getiriyor.”