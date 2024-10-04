İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyetindeki artış belli oldu! Asgari ücreti bakın kaça katladı?

İstanbul Planlama Teşkilatı (İPA), İstanbul'da yaşam maliyeti verilerini açıkladı. Eylül ayı verilerine göre dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti aylık yüzde 3.62 arttı. İPA Başkanı Buğra Gökce, İstanbul'daki yaşam maliyetinin Avrupa'nın birçok ülkesinin yıllık enflasyon oranını aştığını belirtti.

İPA açıkladı: İstanbul'da yaşam maliyetindeki artış belli oldu! Asgari ücreti bakın kaça katladı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Teşkilatı (İPA), İstanbul'da yaşam maliyetlerini inceledi.

Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, geçen aya kıyasla 2 bin 498 lira artarak 71 bin 431 liraya ulaştı. Ortaya çıkan bu mebla asgari ücretin 4 katını da geçti. 

Bu maliyet aylık bazda yüzde 3.62, yıllık olarak ise yüzde 60.3 oranında bir artış gösterdi.

İPA Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da bir aylık artış oranı, birçok Avrupa ülkesinin yıllık enflasyon oranından daha yüksek. İstanbul’daki yaşam maliyetindeki artış, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranını da aşmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

 

Ağustos ayında İstanbul'da yaşam maliyeti 68 bin 933 liraydı.

Son iki yıldaki İstanbul'da yaşamanın maliyetine ilişkin veriler ise şöyle oluştu:

ET ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 70 ARTIŞ

İPA'nın araştırmasına göre temel tüketim maddeleri arasında geçen yılın eylül ayına göre en yüksek artış, yüzde 69,4 ile et-kıyma ürünlerinde oldu.


Etiketler: #İstanbul #enflasyon #yaşam maliyeti

İlgili Haberler

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Asgari ücret yaşam maliyetinin altında kaldı

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Asgari ücret yaşam maliyetinin altında kaldı
İstanbul’da bir ailenin yaşam maliyeti belli oldu!

İstanbul’da bir ailenin yaşam maliyeti belli oldu!
İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 112 arttı!

İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 112 arttı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler