İPA Başkanı'ndan çarpıcı paylaşım: İstanbul'da yaşam maliyetinde 4 yılda rekor artış!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 16:37

Güncelleme: 24.12.2024 - 16:37

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 4 yılda asgari ücretli çalışanların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Gökce, 2020 yılı Kasım ayında İstanbul’da 3 asgari ücretle yaşam maliyetlerinin karşılanabilirken, bugün bu maliyetin 4,5 asgari ücretle ancak karşılanabildiğini vurguladı.

Yaşam maliyeti ile alınan ücretler arasındaki farkın giderek arttığını belirten Gökce, asgari ücretli çalışanların maaşlarının neredeyse yarısının eridiğini ifade etti. Bu durumun, asgari ücretle çalışanların yaşam standardının önemli ölçüde düştüğünü gösterdiğine dikkat çekti.

Gökce, “Asgari ücretli 4 yıl çalıştı, çabaladı, emek verdi, ancak 4 yıl önce mutfağına aldığı kadar ekmeği, eti, sebzeyi şimdi alamıyor. Bugün, 4 yıl öncesinden çok daha kötü bir durumda yaşıyor” şeklinde açıklama yaptı.



