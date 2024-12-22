Siparişlerini getiren kuryeler için ikram masası kurdular

Bursa'da bir aile, restoran ve marketlerden sipariş ettikleri ürünleri getiren kuryeler için, daire kapılarının önüne ikram masası kurdu. Masada; çikolatadan sodaya kadar, çok sayıda ikramlık yiyecek ve içecek yer alıyor.

Siparişlerini getiren kuryeler için ikram masası kurdular
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DHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 13:55

Bursa'da Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan aile, internet üzerinden sipariş verdikleri yiyecek, içecek ve market ürünlerini getiren kuryeler için ikram masası oluşturdu.

Siparişi teslim etmek üzere daire önüne gelen kuryelerin şaşkınlıkla karşıladığı masada kek, kraker, çikolata, meyve suyu, su ve soda bulunuyor. Aile, ikram masasının önünde bulunduğu duvara astığı notta ise "Tüm kuryeler ve çalışanlar, ihtiyacınız kadar alabilirsiniz. Ücretsizdir" yazısına yer verdi. 


Etiketler: #Bursa #kurye

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