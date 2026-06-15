İPA'dan ses getirecek rapor: İstanbullular kısa mesai için kariyerden vazgeçiyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Çalışma Hayatında Sınırlar, Esneklik ve ‘İyi İş’ Algısı” başlıklı araştırmasını yayımladı. İstanbul Barometresi’nin Mayıs sayısında yer alan bulgular, çalışanların önemli bir bölümünün stres altında olduğunu ve esnek çalışma kavramına yönelik algının ikiye bölündüğünü ortaya koydu.

ÇALIŞANLARIN YARISI FİZİKSEL EMEK YOĞUN İŞLERDE

Araştırmaya göre İstanbul’da çalışanların önemli bir kısmı fiziksel emek ağırlıklı işlerde istihdam ediliyor.

Katılımcıların yüzde 49,6’sı fiziksel emek ağırlıklı işlerde çalıştığını belirtirken, yüzde 30,7’si masa başı veya zihinsel işlerde, yüzde 19,7’si ise karma nitelikte işlerde görev yapıyor.

ESNEK ÇALIŞMA ALGISI İKİYE BÖLÜNDÜ

Esnek çalışma modeline ilişkin değerlendirmeler, çalışanlar arasında belirgin bir ayrışmaya işaret etti.

Katılımcıların yüzde 48,7’si esnek çalışmayı “özgürlük ve iş-özel hayat dengesi” olarak tanımlarken, yüzde 35,2’si “belirsizlik ve plansızlık” olarak değerlendirdi. Yüzde 16,1’lik kesim ise esnek çalışmayı “sürekli ulaşılabilirlik baskısı ve bitmek bilmeyen işler” şeklinde tanımladı.

Çalışma düzenine bakıldığında katılımcıların yüzde 74,1’inin tüm gün ofis veya işyerinde çalıştığı, yüzde 25,9’unun ise uzaktan ya da hibrit modelde çalıştığı görüldü.

STRES VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma, İstanbul’daki çalışanların önemli bir bölümünün iş kaynaklı stres yaşadığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 40,5’i yoğun stres yaşadığını belirtirken, yüzde 38,5’i stres yaşamadığını ifade etti. Yüzde 21’lik kesim ise kararsız kaldı.

Tükenmişlik hissine ilişkin soruda ise katılımcıların yüzde 35,2’si kendisini tükenmiş hissettiğini belirtirken, yüzde 46,4’ü böyle bir durum yaşamadığını söyledi.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE KARİYER TERCİHİ

Katılımcılara yöneltilen “Aynı maaşı alacak olsanız, çalışma saati daha kısa ama kariyer imkânı daha az olan bir işi tercih eder miydiniz?” sorusu da araştırmada yer aldı.

Bu soruya katılımcıların yüzde 44,5’i “evet” yanıtını verirken, yüzde 45’i “hayır” dedi. Yüzde 10,6’lık kesim ise kararsız kaldı.

Kadınların yüzde 48,1’i bu tercihi yapabileceğini belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 42,6 olarak ölçüldü.