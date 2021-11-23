İpek Ilıcak Kayaalp: “Uluslararası ödüller bizi motive ediyor”

23 Kasım 2021 Salı, 12:37

Rönesans Holding, dünyanın en saygın iş ödüllerinden ‘Stevie Awards’ta, sosyal sorumluluk projeleri ‘Duygu Paylaşım Evi’ ile ‘Gümüş Stevie’, üniversite öğrencilerine yönelik ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla’ ile de ‘Bronz Stevie’ ödülüne layık görüldü.

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Bu iki değerli ödülün depremzede çocuklarımızın ve üniversiteli gençlerimizin hayatına dokunan, onların geleceğini şekillendiren çalışmalarımıza verilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Sosyal sorumluluk projelerimizin uluslararası alanda saygın ödüllere layık görülmesi bizi daha da motive ediyor. Rönesans Holding olarak, bundan sonra da çocuk ve gençlerimizi desteklemeye, onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz” dedi.

Stevie Awards’ta finale kalarak ‘Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası-Kurumsal Sorumluluk’ kategorisinde İzmir depreminden etkilenen çocuklar için hayata geçirdiği ‘Duygu Paylaşım Evi’ ile ‘Gümüş Stevie’ ödülünü kazanan Rönesans Holding, ‘Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası-Çevre’ kategorisinde, 2015’ten bu yana üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak amacıyla yürüttüğü ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla’ projesi ile de ‘Bronz Stevie’ ödülünün sahibi oldu.

Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Stevie Awards’ta, Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevre kategorilerinde ödüle layık görülen sosyal sorumluluk projeleri için şunları söyledi: “Ekim 2020’de meydana gelen ve İzmir’de büyük yıkıma, derin acılara yol açan Ege depreminin ardından Rönesans Holding olarak depremzedelere destek olmak için harekete geçtik. Afet sonrası iyileştirme faaliyetlerinin en önemlilerinden birinin depremzedelere yönelik psikolojik destek olduğu inancıyla ‘Duygu Paylaşım Evi’ projemizi hayata geçirdik. Özellikle depremden etkilenen çocuklarımızın kaygılarını gidermek ve psikolojik durumlarını iyileştirmek amacıyla, Türk Psikologlar Derneği (TPD) iş birliğiyle uzman psikologlar eşliğinde terapi desteği verilmesini sağladık. Bu süreçte 2 binin üzerinde yapılan görüşme ile 416 çocuk ve ailelerine destek olduk.” diye konuştu.



