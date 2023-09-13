iPhone 15'e ödenen vergi telefonun fiyatını geçti

Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:55

Güncelleme: 13.09.2023 - 12:55

Apple beklenen etkinliğini gerçekleştirdi ve yeni iPhone 15 serisini tanıttı.

Tanıtımın ardından iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu.

iPhone 15 modelleri, Türkiye'de 22 Eylül'de ön siparişe sunulacak ve 29 Eylül'den itibaren genel satışa sunulacak.

Apple'ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni iPhone 15'in başlangıç fiyatı 49.999 TL olarak belirlendi. iPhone 15 Pro ise 64.999 TL'den başlayacak.

En yüksek fiyatlı seçenek olan 1 TB'lik iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 92.999 TL olarak açıklandı.

BU VERGİLER ALINIYOR

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor.

Bunun üzerine vergisiz fiyatından yüzde 12 TRT Bandrolü alınıyor.

TRT ve Kültür Bakanlığı ücretlerinin dahil edildiği fiyat üzerinden ise yüzde 50 ÖTV alınıyor.

Bunların üzerine de yüzde 20'lik KDV bedeli ekleniyor.

TELEFONUN FİYATINI GERİDE BIRAKTI

Habertürk'ün derlediği bilgilere göre, vergisiz fiyatı 45 bin 722 TL olan bu en pahalı modelden 457 TL Kültür Bakanlığı payı, 5486 lira TRT bandrol ücreti, 25 bin 833 lira ÖTV ve 15 bin 501 lira KDV alınacak.

Böylece 1 TB'lik iPhone 15 Pro Max alanlar devlete toplamda 47.277 TL ödeyecek.

Cihazın satış fiyatının yüzde 50.8'ini vergiler ve yasal kesintiler oluşturacak.

VERGİSİZ FİYATI NE KADAR?

Açıklanan fiyatlara göre en pahalı iPhone'un vergi öncesi fiyatı 45.722 TL, vergisi ise 47.277 TL olacak.

Toplamda en pahalı iPhone'un satış fiyatının yüzde 50.8'ini vergiler oluşturuyor.