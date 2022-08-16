İptal edilmişti, tarih verildi... Motorine büyük zam geliyor

Motorinde dün iptal edilen zammın ardından yeni zam geleceği belirtildi. Buna göre, motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2022 Salı, 09:33
İptal edilmişti, tarih verildi... Motorine büyük zam geliyor
Abone Ol google-news

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, motorin grubunda bugün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam, Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle iptal edilmişti.

Yapılan yeni açıklamaya göre, motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Bu nedenle akaryakıt fiyatlarında 16 Ağustos 2022 bir değişiklik olmazken, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.


akaryakıt motorin benzin zam

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler