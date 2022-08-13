Son Dakika: Benzinden sonra motorine de zam geliyor
Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükselişin ardından dün gece benzine zam geldi. Pazartesi gece de motorine zam gelecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dün gece benzine 1 lira 10 kuruşluk zam yapıldı.
Sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorine 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 23.23 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.16 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 23.36 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.31 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 23.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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