Son Dakika: Benzinden sonra motorine de zam geliyor

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:34

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün gece benzine 1 lira 10 kuruşluk zam yapıldı.

Sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorine 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 23.23 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.16 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 23.36 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.31 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 23.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 21.29 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.