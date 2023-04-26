Ham petrol yüklü TIR kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Şırnak’ın İdil ilçesinde kamyonet ile ham petrol yüklü TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İdil-Midyat karayolunun 8. kilometresinde bulunan Sare köyü mevkiinde; İdil istikametinden Midyat istikametine gitmekte olan Rıdvan E. yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü TIR, Ahmet B. yönetimindeki 06 CJT 471 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Yaşanan kazada TIR alevler içerisinde kalırken, kamyonet şarampole uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrolde Abdurrahman L. ve Rıdvan E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar Ahmet B., Lokman B., İnan D. ve Ramazan A. ise İdil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürmek için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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