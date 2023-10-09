Irak'tan 'petrol hattı' açıklaması: 'Türkiye'den resmi bildirim gelmedi'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:56

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:56

Iraklı üst düzey iki petrol yetkilisi, Irak'ın Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattının tekrar faaliyete geçmeye hazır olup olmadığıyla ilgili Türkiye'den resmi bir bildirim almadığını söyledi.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan ham petrol geçen hafta itibarıyla faaliyete hazır olduğunu söylemişti.

"SADECE BASINDAN DUYDUK"

Irak Petrol Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, "Petrol Bakanlığı olarak boru hattının durumuna yönelik son gelişmeler konusunda Türk tarafı tarafından resmi olarak bilgilendirilmemiz gerekir. Sadece basından duyduk" dedi.

Iraklı üst düzey enerji danışmanı ise Irak'ın "devam eden finansal ve teknik sorunlar" hakkında görüşmeleri beklediğini belirtti.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili, Bayraktar'ın Bağdat'ı ziyaret etmesinin beklendiğini ve görüşmelerde Irak'ın kuzeyinden petrol ihracatının yeniden başlaması konusunun da ele alınacağını söyledi.

Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) tahkim kararında Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye doğrudan yaptığı izinsiz petrol ihracatı nedeniyle Türkiye'yi Irak hükümetine 1.5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etmesinin ardından Türkiye 25 Mart'ta Irak'ın kuzeyinden petrol akışını durdurmuştu.

Bu esnada başlatılan hattın bakım çalışmaları ise geçen hafta tamamlandı.

NE OLMUŞTU?

Irak, Türkiye’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çıkardığı petrolü Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattı üzerinden ithal etmesinin iki ülke arasındaki anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak 2014 yılında tahkim davası açmıştı. Irak'ın 25 Mart 2023 tarihinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanmasının ardından, IKBY’den Türkiye’ye gelen günlük 450 bin varillik petrol ihracatı durmuştu.

Tahkim mahkemesinin ayrıca Türkiye'nin Irak yönetimine 1,4 milyar dolar ödemesine karar verdiği aktarılmıştı. Ancak Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tek taraflı bir tazminat ödemesinin gerçekleşmeyeceğini, iki tarafın da kabul edilen ve reddedilen talepleri olduğunu, iki tarafın da tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Bağdat ile Erbil yönetimleri, nisan ayının başında Türkiye üzerinden petrol ihracatına devam edilmesi için anlaşmaya varmıştı ancak boru hattından petrol akışı henüz sağlanmadı. IKBY'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının müzakerelerin tıkanması yüzünden hala başlamadığı bildirilmişti. IKBY Dış İlişkiler Sözcüsü Lawk Ghafuri, “Petrol akışıyla ilgili ilgili her şey artık Bağdat ve Ankara’nın elinde, her iki taraf da petrol akışını yeniden başlatmak için bir anlaşmaya varmalı” demişti.