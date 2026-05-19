İran borsasında 80 gün sonra bir ilk: İşlemler yeniden başladı

19.05.2026 10:12:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
İran’ın en büyük hisse senedi piyasası olan Tahran Borsası, savaş nedeniyle verilen 80 günlük aranın ardından 19 Mayıs itibarıyla yeniden işlemlere başladı. Açılışla birlikte hisse senedi ve türev ürün işlemleri de yeniden devreye alındı.
Tehran Stock Exchange, savaş nedeniyle yaklaşık 80 gün boyunca kapalı kalmasının ardından 19 Mayıs itibarıyla yeniden işlem görmeye başladı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, açılışla birlikte hisse senetleri, hisse fonları ve hisseye bağlı türev ürün işlemleri yeniden başlatıldı.

İŞLEM SÜRESİ UZATILDI

Piyasa çalışma süresinin, savaş döneminde zarar gören ve önemli finansal açıklamalar yapması beklenen büyük şirketlere daha fazla zaman tanımak amacıyla bir saat uzatılacağı bildirildi.

Ayrıca, işlemlerin durdurulduğu süreçte hissedar toplantıları gerçekleştiren şirketlerin de bu kapsamda daha geniş işlem süresinden yararlanacağı belirtildi.

SAVAŞ NEDENİYLE KAPALI KALMIŞTI

ABD’nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle uzun süredir küresel endekslerden izole durumda bulunan Tahran Borsası, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle işlemlere ara vermişti.

Yaklaşık 80 gün süren kapanışın ardından piyasaların yeniden açılması, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

