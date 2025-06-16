İran-İsrail gerilimi piyasaları sarstı: Petrol fiyatları uçtu!

Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken, bu durum hava yolu şirketlerinin borsa performansını olumsuz etkiledi. İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla hız kazanan gelişmeler, yatırımcı güvenini sarsarak sektör hisselerinde değer kaybına yol açtı.

YÜKSELEN PETROL FİYATLARI YATIRIMCILARI ETKİLEDİ

İsrail ve İran arasında geçen hafta başlayan karşılıklı saldırılar, piyasalarda belirsizliği artırdı. İran’ın bugün sabaha karşı gerçekleştirdiği yoğun füze atışının ardından İsrail'de geniş çapta alarm sistemleri devreye girdi. Bazı füzelerin Tel Aviv çevresine isabet ettiği bildirildi.

Jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı, mayıs sonundaki seviyesine göre yüzde 25'in üzerinde artış göstererek 76 dolara kadar çıktı, ardından 73 dolarda dengelendi. Analistler, bu gelişmenin enerji arzına ilişkin belirsizlikleri artırarak piyasalarda baskı yarattığını belirtti.

YAKIT MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ HİSSELERİ AŞAĞI ÇEKTİ

Petrol fiyatlarının yükselmesi, hava yolu şirketleri için yakıt maliyetlerinin artabileceği endişesini doğurdu. Bu durum, sektörde hisselerin düşmesine neden oldu. Uzmanlar, bilet fiyatlarına yapılabilecek artışların talebi azaltabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca bölgedeki güvenlik endişeleri de hava yolu firmalarının hisselerine baskı yaptı. Bu gelişmeler sonucunda, Air France’tan Ryanair’e kadar birçok büyük şirketin borsadaki değeri mayıs sonuna kıyasla düşüş yaşadı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE DEĞER KAYBI

Fransız Air France hisseleri yüzde 15,6, American Airlines yüzde 9,1, United Airlines yüzde 5,8 oranında değer kaybetti. Southwest Airlines yüzde 4,9, Air Canada yüzde 3,5, Delta Airlines ise yüzde 2,8 düşüş yaşadı. Lufthansa, International Airlines Group, China Southern Airlines ve Ryanair de sırasıyla yüzde 1,4, yüzde 1,2, yüzde 1 ve yüzde 0,7 oranında geriledi.

Ryanair, Mart 2023-Mart 2024 döneminde elde ettiği 1,92 milyar euroluk kârın, bu yıl yüzde 16 azalarak 1,61 milyar euroya gerilediğini bildirdi. Şirket, Boeing teslimatlarındaki gecikmeler nedeniyle 2025 yolcu hedefini aşağı çekerek 206 milyon olarak güncelledi.

UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Bölgede devam eden gerilim nedeniyle Air France, United Airlines, Delta Air Lines, Ryanair ve Lufthansa gibi büyük firmalar, Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak durdurdu.