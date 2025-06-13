İran-İsrail gerilimi piyasaları vurdu: Borsa İstanbul'da sert düşüş!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 3,71 azalışla 9.166,80 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,71 kayıpla 9.520,22 puandan kapattı.

Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 353,42 puan gerileyerek 9.166,80 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi ise yüzde 4,10 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri düşüş yaşarken, en fazla kayıp yüzde 5,95 ile ulaşım sektöründe görüldü.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSK ARTIYOR

Küresel piyasalarda, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının ardından Ortadoğu’daki jeopolitik gerilim daha da tırmandı. Bu gelişme, ABD-Çin görüşmelerinden kaynaklanan sınırlı iyimserliği gölgede bıraktı. Gerilimin daha da tırmanacağına yönelik endişeler, küresel ölçekte risk algısını yükseltti ve yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yöneltti.

GÜNDEMDE VERİLER VE ORTADOĞU VAR

Analistler, bugün yurtiçinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksini takip edeceklerini belirtti.

Ortadoğu’dan gelen haberlerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini vurgulayan uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ile 9.300 seviyelerinin ise direnç noktaları olduğunu kaydetti.



