İran ve Rusya’dan 40 milyar dolarlık imza

İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ile Rus doğalgaz üreticisi Gazprom 40 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

Reuters
19 Temmuz 2022 Salı, 13:44
İran ve Rusya’dan 40 milyar dolarlık imza
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İran haber ajansı SHANA'da yer alan haberde anlaşmanın bugün imzalandığı belirtildi.

 

Anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı mevkidaşı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği zirve için geldiği Tahran'da, iki şirketin CEO'sunun katıldığı bir törende imzalandı.


İran Ulusal Petrol Şirketi Gazprom İran Rusya
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