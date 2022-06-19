İran’dan getirilen fıstıklar Siirt fıstığının kalitesini düşürdü

19 Haziran 2022 Pazar, 00:00

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, tüccarların uyarıyı dikkate almadıkları takdirde Siirt fıstığının kalitesinin düşeceğini ve bu durumun üreticilere zarar vereceği gibi maddi kayıplara da sebebiyet vereceğini dile getirdi.

Siirt'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve ülke ekonomisine yılda 5 milyar TL gelir sağlayan Siirt fıstığının İran’dan getirilen fıstıkla karıştırılmasının kaliteyi düşüreceğini söyleyen Günbat, “Siirt fıstığı, fıstık yetişen illere oranla çok daha kaliteli, çok daha lezzetli. Maalesef ilimizde gördüğümüz, tespit ettiğimiz zaman zaman bazı şahıslar İran fıstığını getirip Siirt fıstığıyla karıştırıp satıyorlar. Siirt fıstığının kalitesi ve lezzeti bakımından maalesef zarar görüyoruz. Bu işi yapan insanların ilimize yabancı ülkelerin fıstıklarını getirip Siirt fıstığıyla karıştırmamalarını tavsiye ediyorum. Siirt fıstığı çok kalitelidir. Bu sene de verim iyidir. İnşallah fıstık üreticilerimizin de yüzü güler bu sene. Tüketicilerimiz de makul bir fiyata fıstığı meze olarak yemeğe başlar ve ben bunu canı gönülden istiyorum” dedi.

