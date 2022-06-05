Baklavaya fıstık koymak hayal oldu: Yeşil sebzelerden koyuyorlar!

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Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler, bezelye, ıspanak gibi ürünler kullanılabiliyor. Bu ürünler yeşil rengi nedeniyle ufalanıp fıstıkmış gibi satılabiliyor. Bunu ayırt etmek çok zor" dedi.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 12:19

Videoda ıspanağı farklı işlemlerden geçirildikten sonra antep fıstığı görünümüne getirilip, baklavanın içerine konulduğu görülüyor. Videoyu çeken kişi bu tarifi bir baklava ustasından aldığını belirtiyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu, baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler kullanıldığını ve bunu ayırt etmenin çok zor olduğunu söyledi.

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