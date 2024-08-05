İş Bankası, ‘Kazançlı Kredi' ürününü hizmete sundu

Nakit akışlarını İş Bankası üzerinden gerçekleştiren KOBİ’lere, vade sonunda yapacakları kredi geri ödemesinde faiz indirimi imkânı sağlayan ‘Kazançlı Kredi’ ürünü hizmete sunuldu.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:56
İş Bankası, ‘Kazançlı Kredi' ürününü hizmete sundu
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KOBİ ve işletmelerin büyümesine destek olmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye İş Bankası hem gerçek kişi tacirlere hem de tüzel KOBİ‘lere yönelik ‘Kazançlı Kredi’ ürününü duyurdu.

Kazançlı Kredi ile İş Bankası hesaplarına yatırılan toplam işlem tutarlarının belirli bir hacme ulaşması ile vade sonunda kredi geri ödemesinde faiz indirimi uygulanıyor. 

Faiz indiriminin belirlenmesinde esas olacak hacmin belirlenmesinde kredi vadesi boyunca Türk Lirası ve yabancı para cinsinden hesaplara yatırılan tutarlar, para transferleri, çek ve POS cihazlarından geçen işlem tutarları gibi seçili nakit akış ürünleri baz alınıyor.

İş Bankası şubelerinden başvurulabilen ve işletmelerin finansman maliyetini düşüren kredi, 12 aya varan vadede 20 milyon TL’ye kadar kullanılabiliyor.


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