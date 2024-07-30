Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2024 Salı, 11:15
Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ortalama faiz oranı 17 haftanın en düşük seviyesini gördü.

TCMB verilerine göre, bankalar 19 Temmuz haftası itibarıyla 6 aya kadar vadede TL mevduatlara ortalama yüzde 54,36 oranında faiz sundu.

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

MERKEZ BANKASI'NDAN MEVDUAT ADIMI

Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor. 

Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat faizlerinde de son durum belli oldu.

İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi:

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Denizbank

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 515 bin 163 TL

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 516 bin 301 TL

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Garanti

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 42,50

Vade Sonu Tutar: 516 bin 648 TL

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ING (Hoş Geldin Faizi)

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 517 bin 741 TL

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Akbank

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 515 bin 163 TL

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Halkbank

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 30

Vade Sonu Tutar: 511 bin 372 TL

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 50 

Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL

Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi

İş Bankası

Mevduat tutarı: 500 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 515 bin 205 TL

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