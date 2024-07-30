Mevduat faizlerinde 17 hafta sonra ilk! İşte 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ortalama faiz oranı 17 haftanın en düşük seviyesini gördü.
TCMB verilerine göre, bankalar 19 Temmuz haftası itibarıyla 6 aya kadar vadede TL mevduatlara ortalama yüzde 54,36 oranında faiz sundu.
MERKEZ BANKASI'NDAN MEVDUAT ADIMI
Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor.
Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.
Mevduat faizlerinde de son durum belli oldu.
İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık mevduat faizi getirisi:
Denizbank
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 515 bin 163 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 516 bin 301 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 42,50
Vade Sonu Tutar: 516 bin 648 TL
ING (Hoş Geldin Faizi)
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 517 bin 741 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 515 bin 163 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 30
Vade Sonu Tutar: 511 bin 372 TL
VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL
İş Bankası
Mevduat tutarı: 500 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 515 bin 205 TL
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