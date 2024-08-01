En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.