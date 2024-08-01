En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2024 Perşembe, 14:43
En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.

PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor. 

Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Kararlar sonrası mevduat faizi oranlarında da değişiklik görüldü. 

İşte banka banka 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi:

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Denizbank

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 103 bin 32 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 103 bin 260 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Garanti

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 39,50

Vade Sonu Tutar: 103 bin 94 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ING (Hoş Geldin Faizi)

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 103 bin 351 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Akbank

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 38

Vade Sonu Tutar: 102 bin 881 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Halkbank

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 30

Vade Sonu Tutar: 102 bin 459 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 50 

Vade Sonu Tutar: 104 bin 43 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

İş Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 40

Vade Sonu Tutar: 103 bin 41 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TEB

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 32 gün 

Faiz: Yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 103 bin 396 TL

En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Fibabank

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 30 gün 

Faiz: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 103 bin 953 TL

aylık mevduat Mevduat Mevduat faizi TL mevduatları vadeli mevduat

En Çok Okunan Haberler