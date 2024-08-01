En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu! İşte 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı.
PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor.
Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.
Kararlar sonrası mevduat faizi oranlarında da değişiklik görüldü.
İşte banka banka 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi:
Denizbank
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 103 bin 32 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 103 bin 260 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 39,50
Vade Sonu Tutar: 103 bin 94 TL
ING (Hoş Geldin Faizi)
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 103 bin 351 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 38
Vade Sonu Tutar: 102 bin 881 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 30
Vade Sonu Tutar: 102 bin 459 TL
VakıfBank (Tanışma Faizi Kampanyası)
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 104 bin 43 TL
İş Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 40
Vade Sonu Tutar: 103 bin 41 TL
TEB
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 32 gün
Faiz: Yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 103 bin 396 TL
Fibabank
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 30 gün
Faiz: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 103 bin 953 TL
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