Sistem kesintisinin ardından İş Bankası'ndan açıklama: 'Sorun giderildi'

13 Eylül 2022 Salı, 14:44

Türkiye’nin en köklü bankalarından İş Bankası'nın müşterileri, birkaç saat boyunca sisteme erişemedi. Kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapamadıklarını aktarırken, bazı kullanıcılar da kredi kartlarını ve banka kartlarını kullanamadığını belirtti.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; kullanıcılar, yaşadıkları sorunları şu şekilde sosyal medyada paylaştı:

Maximum uygulamasında da durum aynıydı:

İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan sorun hakkında Türkiye İş Bankası’ndan bir açıklama geldi. Banka'dan yapılan açıklamada, yaşanan sistem arızasının 13.55 itibarıyla giderildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bankamızın bilgi işlem sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle saat 12.45 ve 13.55 arasında hizmetlerimizde kesintiler yaşanmıştır. Sorun 13.55 itibarıyla giderilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz.

Saygılarımızla"

DOWNDETECTOR'E DE YANSIMIŞTI

Downdetector verilerine bakıldığında, kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların buraya da yansıdığı görülmüştü.

Site verilerine göre bugün 12.30 sonrasında başlayan problem nedeniyle birçok kişi İş Bankası ve İşCep uygulamasına erişim sağlayamamıştı.