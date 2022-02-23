İş Bankası: Yaptırım listesindeki isim benzerliği olan bankalarla herhangi bir ilişkimiz yok
Türkiye İş Bankası, İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı Rus 'IS Bank' ile bankanın herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını duyurdu.
Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve iştiraklerinin bir ilişiğinin bulunmadığını bildirdi.
Türkiye İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır."
NE OLMUŞTU?
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı üzerine İngiltere, beş Rus bankası ile üç Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptırım uygulanacak bankaların Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank olduğunu açıklanmıştı.
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