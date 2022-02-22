Son Dakika: İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından beş Rus bankasına ve aralarında iş insanı Gennady Timchenko'nun da bulunduğu üç kişiye yaptırım kararı aldığını açıkladı.
Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, "İngiltere Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank bankalarına ve varlıklı üç kişiye yaptırım kararı aldı" dedi.
Johnson, "Kendimizi uzun sürecek bir krize hazırlamalıyız" dedi.
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