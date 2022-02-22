Son Dakika: İngiltere 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacak

22 Şubat 2022 Salı, 16:00

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımasının ardından beş Rus bankasına ve aralarında iş insanı Gennady Timchenko'nun da bulunduğu üç kişiye yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, "İngiltere Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank bankalarına ve varlıklı üç kişiye yaptırım kararı aldı" dedi.

Johnson, "Kendimizi uzun sürecek bir krize hazırlamalıyız" dedi.