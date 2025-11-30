İş dünyası, ‘Küresel Kırılma Döneminde Türkiye’ zirvesinde önemli uyarılarda bulundu: Kısır döngüye sıkıştık

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), “26. İş Dünyası Zirvesi”nde değişen dünya için stratejiler geliştirmeye odaklandı. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (BAKSİFED) ev sahipliğinde, “Küresel Kırılma Döneminde Türkiye” temasıyla yapılan zirvenin açılışında konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’nin, “Dünya Rekabetçilik Endeksi”nde 13 sıra gerileyerek 69 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldığını hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

BAĞIMSIZ BİR YARGI

“Düşük katma değer, düşük gelir ve düşük verimlilik şeklinde bir kısır döngüye sıkışmış durumdayız. İstanbuldaki sanayinin diğer kentlere göre devasa gelir farkı ne ekonomik ne de toplumsal olarak sürdürülebilir. Bunun yanında büyük şirketlerimizin verimlilik oranı AB ortalamasının yarısı. Bu ortamda öngörülen kişi başına 20 bin dolar hedefine ulaşsak da yapısal sorunlarımızı çözmeden müreffeh bir ülke olamayız.”

Dış ticaret açığının da aslında bir teknoloji açığı olduğuna dikkat çeken Sönmez, “Tüm şirketlerin ortak kullanabileceği Ar-Ge ve inovasyon merkezlerini kurmalı ve talep etmeliyiz” dedi.

Ayrıca 2026’ya ilişkin öngörülerinde, özellikle yılın sonuna doğru finansal istikrarda nesnel iyileşme bekleyen Sönmez, başarı hikâyesinin en önemli unsurlarının ise yargı bağımsızlığı, kurumlara güven ve demokrasiye duyulan inanç olduğunu ifade etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise küresel ekonomide belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye’nin kısa vadeli kriz yönetiminin uzun vadeli hedefleri gölgelememesi gerektiğini söyledi. Turan şu çağrıyı yaptı:

DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ

“Küresel rekabet yeniden şekilleniyor. Türkiye’nin bu dönüşümü ıskalama lüksü yok. Türkiye’nin fırsat penceresi açık. Önemli olan doğru okumak, hızla aksiyon almak. İç gündemimize sıkışırsak yeniden kurulan dünyanın fırsatlarını kaçırırız.” BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz de “İş dünyamız uzun vadeli stratejiler yerine günü kurtaran reflekslerle yol almaya zorlanıyor” dedi.

Düzenlenen panelde konuşan isimlerden Koton Üst Yöneticisi Dr. Bülent Sabuncu, “Türkiye maliyet/fiyat avantajı üzerinden rekabetçi olma döneminin sonuna geldi. Türkiye kalite ve verimlilikle öne çıkmak zorunda” derken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunu gündeme getirdi:

“Dijitalleşme endeksinde 1 puan yükselmek, GSMH’ye 26 milyar dolar ek kaynak demek.” Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort ise “İthalata ekonomik güvenlik perspektifinden bakmamız gerekiyor. Ne yapıp edip tedarik zinciri maliyetini ve ortak üretim maliyetini düşürmemiz lazım” dedi.

‘REKABETİN TEMELİ DOĞRU BİR EĞİTİM’

Zirveye katılan isimlerden TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, eğitim uyarısı yaptı. Aras “Türkiye’de daha sağlam ve daha rekabetçi bir ekonomi yaratmanın temeli doğru eğitimden geçiyor. Bugün finansmandan sonraki en büyük şikâyetlerden biri nitelikli insan kaynağı bulamamak ve elde tutamamak olarak ortaya çıkıyor. Ülke olarak nitelikli eğitime yatırım yapmalıyız” dedi.