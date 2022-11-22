İş dünyası, Mısır ile ilişkilerin düzelmesi halinde bürokratik engellere çözüm bekliyor

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

Türkiye ekonomisinde yaşanan türbülansların da zorladığı ilişkilerin kötü olduğu ülkelerle normalleşme adımlarında sıra Mısır’da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından, uzun süredir “katil” diye seslendiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi iş dünyasını heyecanlandırdı. Dış ticaret hacminin kısa sürede iki katına çıkması bekleniyor.

2013 yılından bu yana iki ülke arasında siyasi gerilim sürüyor. 2013’te yıllık 3.5 milyar dolar olan ihracat ve 1.5 milyar dolar olan ithalat rakamları diğer ülkelerde olduğu gibi kesilmese de aynı düzeyde devam etti. İş dünyasının verdiği bilgilere göre bu süreçte adı konmamış bürokratik engeller, gümrükte zorluklarla karşılaşıldı. İş insanları ülkeden para çıkartmakta zorlandı.

BÜROKRATIK ENGELLER VAR

Mısır’da iyileşme fırsatı doğan ilişkilerin yatırımlar için önemli bir adım olacağını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, geçmiş süreçte gümrüklerde bürokratik zorluklar yaşadıklarını belirtti. Siyasetteki normalleşme adımları ile bu sorunların çözülmesini beklediklerini söyleyen Taycı, “Genel olarak ülkeden döviz çıkmasın istiyorlar ama Türk firmalara karşı ekstra bir bürokratik zorluk da hissediyorduk. Umarız, bu normalleşme ile iş dünyasının sorunlarına da bir an önce çözüm bulunur” diye konuştu.

"BİR YILDA İKİYE KATLARIZ"

İlişkilerin düzelmesi ile bir yılda iş hacminin ikiye katlayabileceğini söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na bağlı Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer de “2023 sonunda 10 milyar doları çok rahat görebiliriz” dedi.

Siyasetin gergin olduğu dönemlerde iş hayatının çok etkilenmediğini söyleyen Denizer, “Tabii Mısır’ın kendi ekonomik problemleri sebebiyle bazı zorluklar yaşandı. Mısır’da iş yapan 50 şirketimiz var, bunların yarısı tekstil ve konfeksiyon. 2 milyar dolarlık yatırımları ve yıllık 1.5 milyar dolar ciroları var. Özellikle beyaz eşya sektöründe yeni yatırımlar da gelmeye devam ediyor” dedi.