Murat Kurum, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Shoukri ile görüştü

15 Kasım 2022 Salı, 22:43

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen İklim Zirvesi kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Shoukri ile görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeden birkaç kare fotoğraf paylaşan Şen, "Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum İklim Zirvesi Başkanı, Mısır Dışişleri Bakanı Sayın Semih Shoukri ile Şarm el Şeyh’te görüştü" ifadelerini kullandı.