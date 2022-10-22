İş dünyası toplumsal cinsiyete duyarlı satın alma için bir araya geldi
İhalelerdeki paylarının yüzde 1 olduğunu belirten kadın girişimciler, devlet ve özel sektör tedarik ağlarında daha fazla yer istedi.
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) öncülüğünde dün İstanbul’da düzenlenen “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma Zirvesi”, girişimci kadınların değişim taleplerine sahne oldu.
İş dünyası, sivil toplum, kamu ve uluslararası kuruluşları bir araya getiren zirvede konuşan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, dünyada en büyük pazarın kamu ihaleleri olduğunu, ancak kadın girişimcilerin buradaki payının yüzde 1’de kaldığını vurgulayarak şu çağrıyı yaptı:
“Pazarlara erişim sorunu, kadın girişimcilerin küresel olarak karşılaştığı en önemli engellerden biri. Bu nedenle her fırsatta hatırlatıyoruz: Kadından al-malı, memleket kazanmalı!”
DESTEK GEREKİYOR
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Cesur ise “toplumsal cinsiyete duyarlı satın alma”nın, özellikle bir şirketin satın alma politikalarını toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için kullanması olduğunu hatırlattı ve “Ancak birçok şirket, toplumsal cinsiyete duyarlı satın almaya başlarken desteğe ihtiyaç duyuyor” dedi.
UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir de girişimci kadınların toplumsal ve bireysel hayatlara önemli bir etkisi bulunduğunu anımsatarak şuna dikkat çekti:
“Fakat katkıları çoğunlukla görünür değil. Toplumsal cinsiyete duyarlı satın almanın dönüştürücü bir potansiyeli bulunuyor fakat kolektif çabalarımızı birleştirmek ve hızlandırmak zorundayız.”
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