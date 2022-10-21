Çorum'da kâğıt toplayıcısı kadın isyan etti: "Devlet 3 aydan 3 aya gıda, kömür veriyor. Çalışana yetmiyor ki bize yetsin"

Çorum'da geceleri sokaklarda kâğıt toplayıcılığı yapan kadın, "Maaş nerede? Devlet 3 aydan üç aya gıda veriyor, kömür veriyor. Çalışana yetmiyor ki bize yetsin" sözleriyle isyan etti.

ANKA
21 Ekim 2022 Cuma, 18:14
Abone Ol google-news

Çorum'da eşinin kanser hastası olduğunu belirten 64 yaşındaki kadın, geceleri sokaklarda kâğıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

İsminin Güllü olduğunu belirten kadın, "Maaş nerede, devlet 3 aydan üç aya gıda veriyorlar, kömür veriyor. Yeter mi kardeşim? Çalışana yetmiyor ki bize yetsin. Eşim hasta. Elektriğin gelirse, suyun gelirse bir tüp olmuş 360 lira. Evim kira 800 lira kira veriyorum" dedi.

Gece geç saatlere kadar çalıştığını, halini görüp yemek ikram edenler olduğu belirten kadın, karnını bu sayede doyurabildiğini ifade etti.


çorum

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler