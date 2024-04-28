İş dünyası Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun kaygıyı artırdığını belirtti: 'Yeniliğe zaman kalmıyor'

Fark Holding Başkanı Ahu Serter, artık belirsiz bir ortamda yaşanacağına dikkat çekti.

Şehriban Kıraç
Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00
İş dünyası Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun kaygıyı artırdığını belirtti: 'Yeniliğe zaman kalmıyor'
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Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife tarafından, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ndeki panelde konuşan Serter, “Belirsizlik hammaddemiz. Ortak sorunlar yavaşlık. Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamdan dolayı hep kaygı halindeyiz. Kaygı yönetimi bizi hep savunmada tutuyor. Bir türlü savunmadan hücuma geçemiyoruz. Toplantı yapıyoruz ama 2.5 saat kaygılanma ile geçiyor. Böyle bir ortamda yeniliğe zaman kalmıyor” dedi. Ayrıca Türkiye’de çoğu girişimin aile şirketi olarak başladığını, 3-4. kuşağa geçen çok az yapı olduğunu anlatan Serter, şu yorumu yaptı: “Bugünkü müşterilerimizin yarısının gelecekte olmayacağını biliyoruz. Yatırım yaparken inanç, sabır ve acele bir arada olmalı. Aceleyle yarın için aksiyon alacaksınız ama şirketin arkasında durmak için 10 yıl sonrası için sabır göstermeniz de lazım.”

TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Yıldız Holding Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü ise 2024’te karşılaşacakları önemli konuların faiz, bütçe, belirsizlik ve Ortadoğu’daki savaş olduğuna atıfla şu çağrıyı yaptı: “Değişim, gelişim belirsizliği yönetmek açısından şirketler için kritik. Çok boyutlu çözümlere ihtiyacımız var. Belirsizlikte riskler kadar fırsatlar da var, fırsatlara da odaklanmak önemli. 2024’ü tanımlarken temkinli iyimserlik içinde olmalıyız dedik.”

Ayrıca Akfen Holding Üst Yöneticisi Selim Akın, deprem olacak sıradaki ilin İstanbul olduğuna işaret ederek “Düzce depreminden bu yana başlamış doğru bir kentsel dönüşüm projesi yok” derken GYODER Başkanı Neşecan Çekici şöyle uyardı: “Doğayla inatlaşmanın, yanlış malzeme kullanmanın, yetersiz denetimin acısını yaşadık, yaşıyoruz. Türkiye’de 14 milyon konuta el değmek durumundayız. 2000 sonrası yapılan 5 milyon, İstanbul’da 1.5 milyon konutun güçlendirilmesi veya yeniden yapılması söz konusu. Bunun maliyeti 100 milyar doları aşıyor.” Aynı konuda herkesin uzlaştığı şehir planı oluşturup bunu sürdürülebilir hale getirmek gerektiğine işaret eden Özak Global Holding Başkanı Ahmet Akbalık, finansman konusunda dünyada mortgage sistemi olarak kurgulanmış sistemler olduğunu anımsattı.


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