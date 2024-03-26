AKP'li adaydan iş dünyasına tehditkâr sözler: 'Destek sözü vermeyen...'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Yücel Yılmaz’ın iş insanları ve esnafla bir araya geldiği iftar programındaki tehdit içerikli konuşması dikkat çekti. İş insanları ve esnafa, kendisine destek sözü vermeleri için süre tanıyan Yılmaz, aksi takdirde hesaplaşacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:00
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AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sebze Meyveciler Odası, Balıkesir Tuhafiyeciler Odası üyeleri ve aileleriyle Balkonuk Düğün Salonu’ndaki iftar programında bir araya geldi.

"BİZE DESTEK SÖZÜ VERMEYEN..."

Yılmaz’ın burada Balıkesir’deki iş insanları ve esnafı hedef alarak yaptığı tehdit içerikli konuşma dikkat çekti. Esnafın aileleri ve çocuklarıyla katıldığı programda sahneye çıkan Yılmaz şunları söyledi:

“Balıkesir’de Balıkesirlilerle anlaşmış bir şekilde Balıkesir’i yönetmeye devam edeceğiz ama hani ‘Kurt bu kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz’ diyorlar ya. İşadamlarına sesleniyorum, duyuyorum ki, ‘Yücel Yılmaz bu işi çok iyi öğrendi, şehri çok iyi yönetiyor, işçilere çok yüksek maaş yaptı, şehrinde herkes tarafından seviliyor. Önünü kesmezsek şöyle olur, böyle olur.’ Ben bunları duyuyorum ama cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani kurt kışı atlatır yediği ayazı unutmaz derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır.”


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