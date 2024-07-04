İş dünyası yüksek enerji fiyatlarından şikayetçi

Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:59

Güncelleme: 04.07.2024 - 13:59

BusinessEurope, enerji ve iklim dostu dönüşümünde AB'nin rekabetçiliğinin nasıl güçlendirilebileceği konusunda hazırladığı çalışmayı yayımladı.

Çalışmada, acil önlem alınmadığı takdirde Avrupa'nın diğer bölgelerle arasındaki enerji fiyat açığının daha da artacağı ifade edildi.

Daha rekabetçi enerji ve iklim dönüşümünün hala mümkün olduğu belirtilen çalışmada, ancak bunun için yeni dönemde AB organlarının hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.

Çalışmada, "Daha destekleyici AB enerji politikalarıyla kontrollü bir geçiş durumunda bile Avrupa'daki enerji maliyetlerinin 2050 yılına kadar ABD, Çin ve Hindistan'dakinden en az yüzde 50 daha yüksek olması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

Enerji maliyet farkının Avrupalı şirketleri önemli rakiplerine karşı ciddi bir rekabet dezavantajına sokacağı belirtilen çalışmada, Avrupa'nın sanayisini kaybetmeden 2050 yılına kadar iklim dostu bir hale dönüşebilmesi için enerji fiyat açığı kapatacak acil eyleme ihtiyacı olduğuna işaret edildi.

Çalışmada, karbon maliyet farkı ve enerjide rekabet açığının kararlı bir şekilde ele alınması gerektiğinin altı çizildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en az maliyetli yerlerde konuşlandırılması ve bu alanda engellerin kaldırılması durumunda Avrupa'da toptan enerji fiyatlarının neredeyse yüzde 40 azaltılabileceği kaydedilen çalışmada, yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji kaynakları ile altyapı yatırımlarının artırılması, hidrojen değer zincirinin güvence altına alınması, izin prosedürlerinin hızlandırılması, karbon fiyat farkının giderilmesi ve etkili tedbirler yoluyla endüstriyel karbonsuzlaşmanın teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.

BusinessEurope Genel Direktörü Markus Beyrer de konuyla ilgili, "Yüksek enerji fiyatları, Avrupalı şirketlerin küresel rekabet gücünü ve endüstriyel üretimini ciddi şekilde engellemeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Beyrer, enerjiyi rekabetçi fiyatlarla güvence altına almanın Avrupa'nın sanayi tabanını korumanın merkezinde yer alacağını belirtti.