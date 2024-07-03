Google'ın sera gazı emisyonu, yapay zeka kaynaklı enerji talebiyle arttı

Google, yapay zeka ile artan enerji talebi nedeniyle sera gazı emisyonunun geçen yıl, 2019'a kıyasla yüzde 48 arttığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:33
Google'ın sera gazı emisyonu, yapay zeka kaynaklı enerji talebiyle arttı
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Google, çevresel sürdürülebilirlik stratejisiyle hedeflerinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirildiği Çevre Raporu'nu yayımladı.

Raporda, Google'ın toplam sera gazı emisyonunun 2023'te yıllık yüzde 13 arttığı kaydedildi.

2019'A KIYASLA SERA GAZI EMİSYONU YÜZDE 48 ARTTI

Google'ın sera gazı emisyonun geçen yıl, 2019'a kıyasla ise yüzde 48 arttığı belirtilen raporda, bu artışın veri merkezlerindeki enerji tüketimi ve tedarik zinciri emisyonlarındaki yükselişten kaynaklandığı aktarıldı.

Raporda, "Yapay zekayı ürünlerimize daha fazla entegre ettikçe, yapay zeka hesaplama yoğunluğunun artması nedeniyle artan enerji talepleri ve teknik altyapı yatırımlarımızda beklenen artışlarla ilişkili emisyonlar nedeniyle emisyonları azaltmak zorlayıcı olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Google'ın veri merkezlerindeki elektrik tüketiminin geçen yıl yüzde 17 arttığı belirtilen raporda, yapay zekanın gelecekteki çevresel etkisini tahmin etmenin karmaşık olduğu kaydedildi.


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