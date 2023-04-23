İş dünyasından 23 Nisan mesajları

Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:36

Güncelleme: 23.04.2023 - 12:36

İş dünyasının temsilcileri sosyal medya hesaplarından Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 103'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



TÜSİAD'ın açıklamasında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Ulusal egemenliğimizin temeli olan TBMM'nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu onurlu günü çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucu kuşaklarını saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

MÜSİAD'ın 23 Nisan mesajında ise "Bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, güçlü yarınlarımızın teminatı sevgili çoçuklarımızın #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyoruz" denildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Mutlu çocuklarla güzel yarınlar, umutlu gelecekler mümkün olabilir. Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk şenliğinin ve sevincinin eksik olmadığı bir dünya dileğiyle kutlu olsun" değerlendirmesini yaptı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıl dönümünü ve istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum" diye belirtti.