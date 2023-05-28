İş dünyasından seçim sonrası ilk değerlendirmeler

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:57

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:22

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte veriler de gelmeye başladı. ANKA ve AA'nın aktardığına göre; açılan sandık oranı yüzde 95'i geçti. Kesin olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, seçimi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan kazandı; Türkiye'nin neredeyse yarısı ise 'mücadeleye devam' dedi. İş dünyasından da seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorumlar geldi.

İşte kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin iş dünyasından değerlendirmeler...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: "Seçmen 14 Mayıs’ın ardından 28 Mayıs’ta da büyük bir demokratik olgunlukla sandık başına giderek tercihini yaptı. Öncelikle sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

İhracatımızı artırmak için bir önceki dönemde büyük özveri ile çalışan bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Biz yeni dönemden daha da umutluyuz.

Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hâkim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz."

İstanbul Ticaret Odası ( İTO) Başkanı Şekib Avdagiç , "Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21’inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz.

2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip erdoğan’ı tebrik ediyorum.

Türkiye’de bir defa daha milli irade tecelli etmiş ve milletimiz ferasetiyle tercihini yapmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur.

Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı.

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı."

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Milletimiz demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla; 14 günün ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde ülkemizi 5 yıl daha yönetme yetkisini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a vermiştir. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

Şimdi artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti."

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten: "Son iki seçim bize Türkiye’nin güçlü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Seçmen 14 Mayıs’ın ardından 28 Mayıs’ta da yüksek bir katılımla sandığa giderek tercihini ortaya koydu. Sonucun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik dönemi de sona erdi. Artık işimize odaklanmamız gerekiyor. Çünkü sektör olarak acil çözüm bekleyen sorunlarımız var. 500 milyon dolar cari fazlası olan sektörümüz yeniden cari açık veren bir düzeye geldi. Hızla artan maliyetler, döviz kurlarının bugün ulaştığı seviye nedeniyle rekabet avantajımızı kaybediyoruz. İhracatımızda düşüş var. Yeni ekonomi yönetiminin en kısa zamanda göreve başlayarak sektörün görüş ve önerileri doğrultusunda ithal ayakkabı sorununa hızla neşter vuracağını ümit ediyoruz."

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: "Türkiye’de ilk kez iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçimi deneyimi yaşadık. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle ülkemizin güçlü demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gördük. Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim süreciyle başlayan belirsizlik dönemi sona erdi. Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum.

Enflasyonla mücadele yeni dönemin en öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak. Türkiye’nin önde gelen 489 markasını temsil eden BMD olarak enflasyonla mücadele konusunda devletimizin yanında yer almaya ve her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz."