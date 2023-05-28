İkinci tur seçimlerinde büyükşehirlerde durum ne? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Balıkesir'de oy oranları...
Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla resmen sona erdi. Seçim yasakları ise saat 18.15 itibarıyla kalktı. Peki Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği yarışta büyükşehirlerde durum ne? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Balıkesir'de açılan sandık sayısı ve oy oranları...
14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
YASAKLAR 18.15 İTİBARIYLA KALKTI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna yönelik yayın yasağını saat 18.15 itibarıyla kaldırdı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin yayın yasağı konusunda toplandığını belirterek, "Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileri ile de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır" dedi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM NE?
Yasakların kalkmasının ardından ANKA Haber Ajansı (ANKA) ve Anadolu Ajansı'ndan (AA) sonuçlar gelmeye başladı.
Peki Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geldiği yarışta büyükşehirlerde durum ne?
İşte ANKA ve AA verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Muğla, Balıkesir'de açılan sandık sayısı ve oy oranları...
ANKA VERİLERİ: 19.50
İSTANBUL
Sandıkların yüzde 99,66'sı açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,77.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48.23.
İZMİR
Sandıkların yüzde 97'si açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 66,83
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33,17
ANKARA
Sandıkların yüzde 97'si açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,48
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,52.
BALIKESİR
Sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 52,32
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,68
BURSA
Sandıkların yüzde 99,5'i açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45, 41
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,59
ANTALYA
Sandıkların yüzde 99,1'i açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 57, 35
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,65
MUĞLA
Sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 66, 54
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33,46
ESKİŞEHİR
Sandıkların yüzde 100'ü açıldı
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 55, 41
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,59
AA VERİLERİ: 19.50
İSTANBUL
Sandıkların yüzde 99,90'ı açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,60
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,40
İZMİR
Sandıkların yüzde 98,62'si açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 66,86
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33,14
ANKARA
Sandıkların yüzde 98,17'si açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,58
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,42
BALIKESİR
Sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 52,19
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,81
BURSA
Sandıkların yüzde 99,96'sı açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,35
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,65
ANTALYA
Sandıkların yüzde 99,89'u açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 57,24
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,76
MUĞLA
Sandıkların yüzde 99,79'u açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 66,45
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33,55
ESKİŞEHİR
Sandıkların yüzde 99,73'ü açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 55,42
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,58
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