İşçi eyleme hazırlanıyor

Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 03:00

Emekçiler, başta geçim şartları olmak üzere iş barışını bozan gelişmeler, ücret ve vergideki adaletsizlik, ek protokol talepleri, kamudaki taşeron uygulamaları gibi birçok soruna karşı eyleme hazırlanıyor. 1 milyondan fazla üyesi bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Yönetim Kurulu, 29 Ocak pazartesi günü saat 11.00’de konfederasyon genel merkezinde tüm sendika genel başkan ve genel merkez yöneticileri, bölge ve il temsilcileri ile toplantı düzenlenmesine karar verdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapılarak yol haritası belirlenecek ve “Türk-İş Eylem Planı” açıklanacak.

Diğer yandan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, çalışma barışı için kamu işçisine ek zammın zorunlu olduğunu, sendika olarak kamu işçilerinin haklarını masada savunmaktan, gerektiğinde de meydanlarda haykırmaktan geri durmayacaklarını söyledi.

‘UCUZ EMEK ÜLKESİ’

Özdemiroğlu, son 20 yılda, bir kamu işçisinin ücretinin asgari ücretin 4.5 katından 2 katına kadar gerilemiş olmasının, emek gelirlerinin hızla asgari ücrete yaklaştığını ortaya koyduğunu vurguladı ve “Türkiye, tümüyle ucuz emek ülkesi haline gelecektir” dedi. Vergideki adaletsizliğe de işaret eden Özdemiroğlu, “Ücretlilerin yılın yaklaşık dört ayı vergi ödemek için çalıştığı bir ülkede, vergide adaletten bahsedilemez” değerlendirmesini yaptı.

Özdemiroğlu, “Emeklilere yapılması öngörülen yüzde 37.57 zam oranı nasıl ki yüzde 49.25’e çıkarılmak zorunda kalındıysa, mevcut koşullar 700 binden fazla kamu işçisinin adil ve yaşanabilir bir gelir elde edebilmesi ve çalışma yaşamında barışın tesisi için ek protokol yapılmasını da zorunlu kılmaktadır” dedi. 1989’un mart ayından itibaren iki ay boyunca gerçekleştirilen işçi eylemlerini anımsatan Özdemiroğlu, “İşçilerin birleştiklerinde yaşamı durdurabileceklerini biliyoruz. Kamu işçisinin hak ve talepleri masaya oturularak görüşülmediği müddetçe bu hak ve talepleri alanlarda haykırmaya devam edeceğiz” dedi.