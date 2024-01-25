Şanlıurfa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Mahsun Kurt (26) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 13:01
Şanlıurfa'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi Yaban Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta sıvacılık yapan Mahsun Kurt, açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Kurt, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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