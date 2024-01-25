İşçi servisi kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Eskişehir'de viraja hızlı giren işçi servisinin kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:07
İşçi servisi kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, bugün sabah saatlerinde Odunpazarı İlçesi Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güray T. idaresindeki işçi servisi, viraja hızlı girilmesinden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kaldırımda bulunan ağaca sağ ön kısmıyla çarpan ve tekerleği kopan işçi servisi, cadde ortasında bulunan refüje çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 12 kişi yaralanırken,Gizem Uğur D. (30) Selami S. (30) Önder E. (46) Nedim D. (47) Samet C. (31) Mehmet E. (47) Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Gökmen Y. (32) Mensur A. (43) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Sevgi Ü. (36) Çağrıcan K. (25) Ahmet Yıldırım Ç. (32) ve Murat Ü. (44) Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


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