İşçi sendikal hakkını arıyor

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Yoksulluk ve ekonomik krizle mücadele eden işçiler bir yandan da sendikal hakları için direniyor. Ürdünlü gıda şirketi Polonez’in Çatalca Fabrikası’nda Tek Gıda-İş sendikasına üye oldukları için işten atıldıklarını söyleyen 146 işçi, dün İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 20 büyükşehirde eylemdeydi. İstanbul Şişli’deki eylemde konuşan Tek Gıda-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, “Üyelerimiz Emniyet güçleri tarafından defalarca darp edilip gözaltına alındı. Devletin kurumlarının görevi vatandaşının hakkını, can güvenliğini korumak iken başta Çatalca İlçe Emniyet Amiri olmak üzere tüm Emniyet mensupları bu zamana kadar Polonez fabrikasının sahibi olan Ürdünlü işverenin yanında olmuştur” dedi. İzmir’deki eylemde yapılan açıklamada ise Polonez işvereninin Türkiye Cumhuriyeti yasalarını tanımayan tutumunu sürdürdüğünü vurguladı ve yurttaşlara markanın ürünlerini boykot etme çağrısı yapıldı.

MADENCİ AÇLIK GREVİNDE

Öte yandan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Devrimci Sağlık-İş’in toplu sözleşme hakkı için yürüttüğü mücadele de sürüyor. Sendikanın Çalışma Bakanlığı’nın işkolu istatistiklerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açtığı davanın ilk duruşması Ankara 4’üncü İş Mahkemesi’nde görüldü. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Her türlü baskıya rağmen alanda kazandığımız hakkımızı masada bırakmayacağız” dedi. Yine sendikaya üye oldukları için işten atılan Fernas Madencilik işçileri ise Ankara’da sürdürdükleri nöbette açlık grevine başladı. İşçiler grevin ikinci gününde konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, “Biz 40 kişi ya burada öleceğiz ya hakkımızı alacağız. Bu da size ders olacak. Bu saatten sonra bir daha konuşma yapmayacağız” dedi.