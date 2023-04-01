İşçi ve memura zam yok: Emekçiyi duyan olmadı!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin de içinde yer aldığı “torba teklif” Meclis’te kabul edildi. Ancak yasada işçi ve memur konfederasyonlarının talepleri yerine getirilmedi.

Torba teklifin son görüşmelerinde sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline üç ay daha fazla mesai ücreti verilmesi ile geçici işçilerin zorunlu emekliliklerinin kaldırılmasına yönelik düzenleme eklendi. İşçi ve memur konfederasyonlarının geçici işçilerin herhangi bir şart ve süreye bağlı kalınmaksızın kamuda daimi işçi kadrolarına geçirilmesine yönelik istekleri kabul edilmezken yapılan düzenleme kadroya alınmayı kamu kurumlarının inisiyatifine bıraktı.

Konfederasyonların karşılanmayan diğer talepleri ise şöyle sıralandı:

Birinci dereceye yükselen tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilsin.

En düşük emekli maaşındaki gibi en düşük devlet memurluğu maaşı da artırılsın. Seyyanen artış, benzer şekilde memurlara da yapılsın.

SORUN ÇÖZÜLMEDİ

Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilsin. Emeklilere verilen 2 bin liralık ikramiyeden memurlar da yararlansın.

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli genel idari hizmetler sınıfına alınsın.

SGK personeline ek tazminat verilsin. Maaş ve özlük haklarında iyileştirme yapılsın.

Deprem bölgesinde görevli bütün kamu çalışanlarına ek maaş verilsin. Deprem bölgesindeki çalışmayı teşvik etmek için çalışanlara “afet tazminatı” ödensin.

Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin mazeret tayinleri başta olmak üzere yer değiştirme haklarındaki süre sınırı kaldırılsın.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “torba yasanın” Meclis’te kabul edilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bir sorunu daha çözdük. Bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun” dedi. Ancak yasa beklentileri karşılamadı. Geçici işçilerin çalışma sürelerinin 9 aydan 11 aya çıkarılması kararı bakanlık inisiyatifinde. Ayrıca Çaykur gibi kampanya döneminin 6 ay sürdüğü kurumlarda bunun uygulanma olanağı da yok.