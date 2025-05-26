İşçiler haklarını istiyor: Sendika 'İşletmeler olmadan işçiler olmaz' diyor!

Bursa'da üretim yapan ve geçen yılın sonunda konkordato ilan eden 40 yıllık meyve suyu markası Aroma'nın fabrikasında işçiler, 20 Haziran'a kadar tamamlanması gereken toplu sözleşme sürecinde taleplerini sunmayı beklerken, yetkili sendika TEKGIDA-İŞ, konkordato yönetiminin sunduğu yüzde 30'luk zamma ve özel sağlık sigortasının durdurulması teklifine imza attı. "Sözleşme irademizi yansıtmıyor" diyen ve sendikaya tepki gösteren 250 işçi üretimi, durdurarak fabrika önünde eyleme başladı. Halihazırda ortalama ücretleri 28 bin lira olan işçiler, 60 bin lira civarı net maaş ve 6 aylık enflasyon farkı için müzakere etmek isterken TEKGIDA-İŞ Sendikası, yaptığı açıklamada işletmenin 'yok olma tehdidiyle' karşı karşıya olduğunu belirterek "İşletmeler olmadan işçiler olmaz! önceliğimiz işletmenin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilir ücret politikasıdır. Aroma işçisini de bu zor günlerde işyerine sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞÇİYE 'DEVLET GEREKENİ YAPAR' TEHDİDİ

Cumhuriyet'e konuşan işçiler ise bugüne kadar birçok fedakarlıkta bulunduklarını vurguladı. Maaşlarının 20 gün geç yattığını, bazen bir hafta içerisinde vardiyalarının üç kez değiştirildiğini ve "Bir hafta kapattık" denilerek yıllık izinlerden kesildiğini ifade eden işçiler, "Kiralarımızı ödeyemez, çocuklarımıza bakamaz duruma geldik" dedi. İşçiler yaptıkları görüşmede konkordato yönetiminin "Şartları kabul etmezseniz rapor yazarım, devlet gerekeni yapar ve burası kapanır. Üç otobüs çevik kuvveti buraya yığarım " dediğini aktardı ve şunları söyledi: "Biz işçiler olarak satılmış sendika istemiyoruz. Açlık sınırı altında çalışmak istemiyoruz. Yıllardır bu aileye para kazandırdık, hakkımız için her şeyi yapacağız."

'BAŞKA FABRİKALARA DA SIÇRAYACAK'

Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Emek Partisi GYK Üyesi Eren Öner ise süreç için "Konkordato yönetimi ve sendika, işçilerin taleplerini ezmek için birlikte hareket ediyor" ifadelerini kullandı. Fabrika yönetimiyle sendikanın değil işçilerin görüştüğüne özellikle dikkat çeken Öner, "Artık işçiler sendikal bürokrasinin yukarıdan yaptığı anlaşmalar karşısında kendi örgütlüklerini kuruyor ve sendikayı boşa çıkarıyorlar. Aroma'da başlayan iş bırakma eylemi, TEKGIDA-İŞ'in örgütlü olduğu bütün fabrikalarda konuşuluyor ve bu süreç hızlı bir şekilde büyük fabrikalara sıçrama potansiyeli taşıyor" dedi.