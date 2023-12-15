İşçiler vergide ve gelirde adalet için İzmir’de sokağa döküldü

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ederken DİSK İzmir’de yarım gün iş bırakarak sokağa indi.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 15.12.2023 - 14:07
İşçiler vergide ve gelirde adalet için İzmir’de sokağa döküldü
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İşçiler “Zam zulüm işkence işte AKP”,”Zafer direnen emekçinin olacak”, “Vergide adalet, gelirde adalet” sloganları atarak Basmane Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Mitinge DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Sekreteri Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, şube başkanları ve işçiler katıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...


DİSK işçiler

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