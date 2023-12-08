Son Dakika... DİSK'ten asgari ücret çıkışı: 'İlk kez...'

Yayınlanma: 08.12.2023 - 13:53

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:05

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonu pazartesi başlayacak.

Görüşmeler öncesinde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İlk kez bu yıl asgari ücret konusunda rakam açıklamıyoruz. Biz artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz" dedi.

TEK ZAM AÇIKLAMALARI

Yaptığı açıklamalarda asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağını belirterek, "Geçen Temmuz ekstraydı. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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