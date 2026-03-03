İşçilerden ABD Başkonsolosluğu önünde dayanışma barikatı: 'Küba halkı yalnız değildir'

Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikaları, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ambargo ve saldırı politikalarını protesto etmek amacıyla İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğu önünde kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. 100’den fazla kişinin katıldığı yürüyüşte, “Katil ABD Küba’dan Elini Çek! Küba İşçi Sınıfı ve Halkı Yalnız Değildir!” pankartı taşındı.

SENDİKALAR VE ÜYELER DAYANIŞMA GÖSTERDİ

Eyleme Birleşik Metal-İş Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı ve Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı. İstanbul Nakliyat Ambarları, Demtrans ve Fillo Lojistik işyerlerinden üyeler ile BTO-Sen, Enerji-Sen ve Sosyal-İş sendikaları da destek verdi.

Ortak açıklamada, ABD’nin Küba’ya yönelik insanlık dışı ambargo ve saldırı politikaları protesto edilirken, emperyalizme karşı uluslararası işçi sınıfı dayanışmasının güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

ABD EMPERYALİZMİ VE KÜBA DAYANIŞMASI

Özkan Atar, konuşmasında ABD’nin saldırılarının sadece tek tek ülkelere değil, küresel bir stratejiyle yürütüldüğünü belirterek, Orta Doğu’daki savaşlar ve katliamların emperyalist müdahalelerin sonucu olduğunu vurguladı. Atar, Venezuela ve İran’a yönelik saldırıların bağımsız ülkelerin egemenliğine müdahale anlamına geldiğini söyledi. Küba’nın abluka altında onurlu bir duruş sergilediğini belirten Atar, “Küba halkı diz çökmemiştir, çökmeyecektir. Küba halkı yalnız değildir” dedi.

Atar ayrıca Türkiye’nin yüz yıl önce emperyalizme karşı verdiği ulusal kurtuluş savaşını hatırlatarak, bağımsızlık mücadelesinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA VURGUSU

Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise küresel gelişmelerin tesadüfi olmadığını belirterek, “Yaşananlar açık bir sınıflar savaşıdır” dedi. Küçükosmanoğlu, 67 yıldır süren ambargoya rağmen Küba’nın teslim olmadığını, direnişin dünya işçi sınıfı için bir onur olduğunu ifade etti. Emperyalist saldırganlığın arkasında uluslararası tekellerin çıkarlarının bulunduğunu belirten Küçükosmanoğlu, İran, Venezuela ve Filistin halklarına yönelik saldırıların bağımsızlıklarına müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Küçükosmanoğlu, Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’nin ABD’nin ileri karakolu olmayacağını ifade ederek, emperyalizme karşı dayanışmanın artarak devam edeceğini belirtti. Eylem, atılan sloganlarla sona erdi.