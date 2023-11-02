'İşçilerin 100. Yıl Bildirgesi'ni açıklayan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, mücadeleye çağırdı: Güvenceli iş ve ücret

DİSK, “İşçilerin 100. Yıl Bildirgesi”ni açıkladı. Başkan Arzu Çerkezoğlu, “İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve eşit yurttaşlık isteyen halkımızın mücadelesi kutlu olsun” dedi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00
'İşçilerin 100. Yıl Bildirgesi'ni açıklayan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, mücadeleye çağırdı: Güvenceli iş ve ücret
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlarken bu iradeyi gösteren kurucu kadroların yanında ülkenin yükünü taşıyan emekçilerin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

DİSK tarafından “Emeğin Yüzyılında Demokratik Sosyal Cumhuriyet” sloganıyla önceki gece düzenlenen etkinlikte “İşçilerin 100. Yıl Bildirgesi”ni açıklayan Çerkezoğlu, özellikle AKP iktidarında esneklik uygulamaları ile işçi sınıfının kazanımları ve iş hukukunun temelini oluşturan koruyucu düzenlemelerin zayıflatıldığını ifade ederek “Bugünkü ülkemizde 65 milyon çalışma çağındaki nüfusun sadece 22 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda” dedi. 

‘DEMOKRASİ KRİZİ VAR’

Ayrıca “başkanlık” rejimiyle Türkiye’nin ağır bir demokrasi krizine girdiğine vurgu yapan Çerkezoğlu, “Halkın egemenliği için ayağa kalkıyoruz” diyerek şu çağrıyı yaptı:

“Toplumsal zenginliğe el koyan küçük bir azınlığın değil, toplumun yararını esas alan, insan onuruna yaraşır, güvenceli bir iş ve ücreti, kamusal, sosyal güvenliği ve emekliliği, eğitim, sağlık gibi kamusal hakları güvence altına alan yeni bir toplumsal düzen için ayağa kalkıyoruz. Bireyciliği, çıkarcılığı, rekabeti, ayrımcılığı, kutuplaştırmayı, savaşı, şiddeti değil; işçilerin birliğini, halkların kardeşliğini, çoksesliliği, çoğulculuğu, toplumsal cinsiyet eşitliğini, yurtta, bölgede ve dünyada barışı esas alan demokratik ve sosyal bir Cumhuriyet için mücadelemizi büyütüyoruz.” 

Geçen yüzyılın emeğini heba edenlere karşı artık “Cumhuriyet”in bir mücadeleye dönüştüğünü, bunun sermayenin yağmasına karşı toprağını, deresini, ormanını savunan köylülerin mücadelesi olduğunu kaydeden Çerkezoğlu sözlerini şöyle bitirdi: “İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin ve eşit yurttaşlık isteyen halkımızın bu mücadelesi kutlu olsun.”


100. yıl DİSK Arzu Çerkezoğlu

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