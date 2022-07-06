İSİG açıkladı: 6 ayda 842 emekçi hayatını kaybetti

İSİG’in İş Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk altı ayında 842 emekçi yaşamını yitirdi. Bu verinin günlük ortalaması alındığında, günde en az 5 emekçinin iş cinayetlerinde öldüğü anlamına geliyor. İş cinayetlerinde ölen emekçi sayısı, ocak ayından haziran ayına kadar artarak sürdü. 2022 Ocak’ta 120, şubatta 109, martta 121, nisanda 129, mayısta 176, haziranda 187 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Raporda, iş cinayetlerini nedenleriyle ilgili şu tespitlerde bulunuldu: